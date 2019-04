Wéi et an engem Rapport vum FMI heescht, géif een an dësem Joer just nach vun enger Hausse vun 3,3 Prozent ausgoen.

Dat wieren 0,2 Prozent manner, wéi nach am Januar geduecht gi war. Als Grond fir dës Baisse nennt de Wärungsfong ënnert anerem d'Handelskonflikter, de méi luese Wuesstem an Däitschland oder och nach de Risiko vun engem ongereegelte Brexit.