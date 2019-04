An der Nuecht op e Mëttwoch gouf géint 3 Auer op der A1 beim Parking Polbach ee mobille Radar a Brand gestach.

Op zwou Plaze gouf e Brandbeschleuneger op de Radar geschott an dunn ugefaangen. D'Anlag gouf doduerch beschiedegt. De Schued läit am fënnefstellege Beräich.

D'Police vu Schweich sicht an deem Kontakt no Zeien. Persounen, déi eppes gesinn hunn, solle sech ënnert der Telefonsnummer 0049 6502/91650 oder per Email pastschweich@polizei.rlp.de mellen.