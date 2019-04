An Däitschland gouf et um Mëttwoch de Moie Perquisitioune géint islamistesch Reseauen an 9 Bundeslänner, dorënner och Rheinland-Pfalz.

Haaptsächlech zwee Veräiner stinn am Viséier, déi zB d'Hamas sollen ënnerstëtzen, déi als Terrororganisatioun klasséiert ass. D'Veräiner sollen z.B. Liewensmëttel fir d'Gazasträif gesammelt hunn oder Done fir Buren, also Waasserversuergung, am Niger.