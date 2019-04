Nodeems Mëtt Mäerz een Zyklon iwwert de Mosambik ewechgezu war, hunn d'Autoritéiten en Dënschdeg den Owend nei Zuele vun Doudesaffer publizéiert.

Domadder klammen déi op iwwert dausend Affer, déi ze bekloe sinn. Eleng am Mosambik si 600 Persounen ëm d'Liewe komm, am Simbabwe waren et der 340. D'Estimatioune louchen hei wäit drënner.

Vun den Autoritéiten an de Vereenten Natiounen heescht et dann och, datt zwou Millioune Mënsche vum Stuerm concernéiert waren. 165.000 Mënschen hu keen Daach méi iwwert dem Kapp.