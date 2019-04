No den 2 Crashe vun de Boeing-737-Maschinne mat 346 Doudegen huet den amerikanesche Fliger-Produzent net nëmme juristesch Problemer um Hals.

Och wirtschaftlech geet et weider biergof. Am Mäerz gouf net een eenzegen 737-Model bestallt. Et ass déi éischte Kéier a 7 Joer, datt Boeing keng Bestellung fir hire Bestseller erakrut.