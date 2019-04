Ëmmer méi Leit ginn nees an d'Géigend ronderëm déi japanesch Stad Fukushima wunnen.

Okuma, een Duerf just 12 Kilometer ewech vun der zerstéierter Atomzentral, ass vun e Mëttwoch un nees bewunnt. 367 Leit vun de fréieren 10.000 sinn erëm an hir Haiser zeréckgaangen. Lokalen Zeitungen no solle sech awer eréischt 80 Mënschen ugemellt hunn, fir iwwert Nuecht am Duerf ze schlofen.

D'Regierung huet ugekënnegt, de verseuchte Buedem bis 2045 ofzetransportéieren. Ma et sicht een nach ee permanente Site, wou dee Buedem ka gelagert ginn. Duerch d'Katastroph an der Atomzentral zu Fukushima sinn 2011 160.000 Mënsche geflücht.