Geet et dem Employeur schlecht, leiden dorënner och d'Mataarbechter. Déi Erfarung maachen den Ament d'Employéë vum däitsche Fluchhafen Hahn.

De Gewerkschaften no géifen d'Leit ënner enormem psycheschem Drock leiden. De Fluchhafe schreift schonn eng Zäit laang rout Zuelen an ass dowéinst och ëmmer erëm Thema an der Press. Géif de Fluchhafen zougemaach ginn, géifen eng 2500 Leit hir Aarbechtsplaz verléieren an eng Rei Entreprisë ronderëm béis an d'Laberente kommen.

Dobäi ass den Airport Hahn dee 6. gréisste Fluchhafe fir de Wuerentransport an Däitschland a steet op der 11. Plaz, wat d'Zuel vun de Passagéier ugeet. 2015 goufen hei knapp 80.000 Tonne Fracht a bal 2,7 Millioune Passagéier transportéiert, betounen d'Gewerkschaften.

Trotz allem ass de Fluchhafen, dee bis ewell dem däitsche Staat gehéiert, am Gespréich fir verkaaft ze ginn.