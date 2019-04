7 Joer laang huet hien an der Ecuadorianescher Ambassade gelieft, wou hien Asyl ugefrot hat, fir net vun den Autoritéite verhaft ze ginn.

De Wikileaks-Grënner Julian Assange ass um Donneschdeg zu London verhaft ginn. Hien huet 7 Joer laang an der Londoner Ambassade vun Ecuador gelieft, fir eben dëser Verhaftung aus dem Wee ze goen an net a Schweden ausgeliwwert ze ginn. Do sollt hie wéinst Vergewaltegung ugeklot ginn. Deen Dossier ass zwar 2017 klasséiert ginn, ma a Groussbritannien gouf et weider e Mandat Arrêt, well hie géint d'Konditioune vu sengem Sursis soll verstouss hunn. Dëse soll awer net de Grond vun der Verhaftung gewiescht sinn.

Iwwerdeems fäert den gebiertegen Australier, dass hien an d'USA ausgeliwwert gëtt. Ëmmerhin huet hie mat Wikileaks Dausende geheim Dokumenter aus der Kommunikatioun vun US-Ambassade publizéiert.

Den Assange gouf an der Ambassade vum Ecuador selwer festgeholl an op e Kommissariat bruecht. Ecuador huet dem Assange keen Asyl méi wollte ginn, well e géint d'Reegele soll verstouss hunn. Déi britesch Police sot, den Ambassadeur hätt si an d'Gebai „invitéiert“.

De Communiqué vun der Police



Julian Assange, 47, (03.07.71) has today, Thursday 11 April, been arrested by officers from the Metropolitan Police Service (MPS) at the Embassy of Ecuador, Hans Crescent, SW1 on a warrant issued by Westminster Magistrates' Court on 29 June 2012, for failing to surrender to the court.

He has been taken into custody at a central London police station where he will remain, before being presented before Westminster Magistrates' Court as soon as is possible.

The MPS had a duty to execute the warrant, on behalf of Westminster Magistrates' Court, and was invited into the embassy by the Ambassador, following the Ecuadorian government's withdrawal of asylum.