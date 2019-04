Dat huet en Donneschdeg de Mëtteg d'Arméi annoncéiert, nodeems si de Staatschef Omar al-Baschir ofgesat huet.

Ee Militärrot soll de sudanesesche President Omar al-Baschir fir zwee Joer ersetzen. De Staatschef souz bis ewell 30 Joer um Pouvoir, an huet mat strenger Hand iwwert d'Land regéiert.

En Donneschdeg de Moien huet d'Arméi annoncéiert, eng wichteg Deklaratioun wëllen am Kader vun de Masseprotester, déi elo schonns zanter Wochen daueren, ze maachen. Dat ass also en Donneschdeg de Mëtteg agetrueden. Wéi et heescht hätt d'Arméi de President festgeholl. Iwwerdeems huet de Geheimdéngscht am Land matgedeelt, datt all politesch Prisonéier fräi gelooss solle ginn.

Den Al-Baschir huet 1989 d'Muecht am Sudan iwwerholl. Zanter 2009, gëtt hie vum internationale Strofgeriicht zu Den Haag wéinst Mënscherechtsverletzungen am Darfur gesicht.