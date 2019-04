Bei enger Bommenattack am Südweste vu Pakistan sinn op d'mannst 16 Mënschen ëmkomm, 30 Leit goufe verwonnt.

Den Autoritéiten no handelt et sech bei den Affer ëm Schiiten. Bis ewell huet keen d'Dot revendiquéiert.

D'Attentat war an der Provënz Balochistan, dat ass déi äermst Regioun am Land, an där et ëmmer nees Konflikter gëtt.