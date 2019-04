Déi sexuell Revolutioun vun 1968 wier eng vun den Haaptursaache fir de sexuelle Mëssbrauch vu Kanner bannent der kathoulescher Kierch.

Dat ass den Tenor vun engem Essay, deen de fréiere Poopst Benoît fir dat bayrescht „Klerusblatt“ geschriwwen huet.

De Poopst Benoît ass viru gutt sechs Joer un der Spëtzt vun der kathoulescher Kierch zeréckgetrueden. Deen Ament hat hien erkläert, sech komplett wëllen zeréckzezéien. Ma elo huet hie sech mat engem Schreiwes iwwert d'Ursaache vum Mëssbrauchsskandal bannent der kathoulescher Kierch erëm zu Wuert gemellt. En Text, dee ronn annerhallwe Mount nom grousse Mëssbrauchs-Sommet vum aktuelle Poopst François, weltwäit op vill Kritik stéisst.

Dem fréiere Poopst Benoît no wier dës Mëssbrauchs-Kris virun allem op Entwécklungen ausserhalb vun der Kierch zeréckzeféieren. A sengen Ae wieren d'Liberaliséierung vun der Sexualitéit an d'Absence vu Gott an der haiteger Gesellschaft Grënn dofir, dass sech iwwer Joerzéngte Geeschtlecher u Kanner vergaangen hunn. Ouni Gott géif et keng Moral an deemno och keng Mooss fir dat Gutt an dat Schlecht.

Zur 68er Revolutioun hätt gehéiert, dass Pädophilie a Pornografie als akzeptabel ugesi gi wieren, esou de pensionéierte Poopst weider. An de Joren tëscht 1960 an 1980 wieren d'Moossstief bei Froen zur Sexualitéit komplett ewechgebrach.

Iwwerdeems wier eng oppe schwul Kultur a verschiddene Seminairen en Zeechen dofir, dass d'Paschtéier hei net richteg ausgebilt gi wieren.

Ee vun de gréisste Kritikpunkten um Text ass, dass hei kee Wuert iwwert d'Muechtstrukture vun der kathoulescher Kierch, déi bis ewell dacks als Grond fir dës Verbrieche genannt goufen, verluer gëtt.

Mol ofgesinn dovun, dass an de leschte Joren eng sëlleche Mëssbrauchsfäll gemellt goufen, déi wäit virun de 60er Jore geschitt sinn.