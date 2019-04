Bei dem Accident waren insgesamt 5 Gefierer involvéiert an ee Mann gouf dobäi schwéier blesséiert.

Eng Intefamill huet a Rheinland-Pfalz bei Landau een Accident provozéiert. Zwee Autoe si stoe bliwwen, fir d'Déieren iwwert d'Strooss ze loossen. D'Autoen hannendru kruten awer net méi gestoppt. Ee Gefier huet versicht, no riets auszewäichen an ass do an ee Camion gerannt. Duerch den Opprall gouf den Auto wittert een anere Won geschleidert. Ee Mann gouf schwéier blesséiert. Am ganze ware 4 Autoen an ee Camion an d'Ongléck involvéiert.