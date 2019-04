Iwwer 1000 Doudesaffer, 160.000 Leit ouni Daach iwwert dem Kapp an d'Cholera déi sech weider ausbreet,dat ass d'Situatioun ee Mount nom Zyklon am Mosambik.

AUDIO: Situatioun am Mosambik / Reportage Claudia Kollwelter

Den Zyklon huet Schied an Héicht vun zwou Milliarden Dollar hannerlooss. Dovunner geet d'Weltbank aus. Duerch d'Iwwerschwemmungen an de Bulli hu vill Leit hir Liewensgrondlag verluer. Baueren hu keng Recolte méi. Infrastrukturen goufen einfach ewech geschwemmt.

D'Situatioun op der Plaz ass nach ëmmer dramatesch, dat seet d'Care-Mataarbechterin Ninja Taprogge, déi zanter enger Woch zu Beira am Mosambik ass, den Epizenter vun der Katastroph. D'Fäll vu Cholera sinn an de leschten Deeg vun 1.000 op iwwer 4.000 geklommen. D'Regierung huet Zenteren ageriicht, fir d'Leit ze impfen, mä se brauchen Zougang zu propperem Waasser a sanitären Ariichtungen. Wéi sou dacks läit déi gréisste Laascht vun der Kris op Fraen a Meedercher.



D'Care-Mataarbechterin Ninja Taprogge: Meine Kollegen haben hier Frauen und Mädchen beobachtet, die keine andere Wahl hatten als Damenbinden in dreckigem Flusswasser zu waschen, weil kein sauberes Wasser vorhanden ist. Das erhöht natürlich massiv das Infektionsrisiko.



Care verdeelt op der Plaz Hygiène-Päck mat Binden an Ënnerwäsch. D'Mënschen hätten zum Deel alles verluer an d'Hëllefsorganisatiounen wieren dréngend u Spenden ugewisen, net just fir elo mä och laangfristeg:



D'Ninja Taprogge: Es reicht eben nicht nur akut Lebensmittel zu verteilen, sondern wir müssen den Leuten zum Beispill Saatgut mit in die Hand geben. Jetzt ist eine kritische Phase. In den nächsten 1 bis 2 Wochen ist eine gute Zeit um Samen zu setzen und die müssen wir den Menschen hier geben die ihre Acker verloren haben.



De Claude Briade vun Handicap Lëtzebuerg war déi läscht 2 Wochen op der Plaz, an ënnersträicht datt och ee Mount nom Zyklon een nach ëmmer an enger Urgence wier. 2 Millioune Leit sinn aktuell op Hëllef ugewisen. Handicap International schafft mat handicapéierte Leit, mä och mat deenen déi an enger extremer Vulnerabilitéit sinn.

De Claude Briade erënnert sech un e konkret Beispill: Où une dame âgée, vivant seule que j’ai croisé dans le bidonville. Elle était devant quatre morceaux de tôle, qui était ce qui restait de sa maison, qui avait été entièrement détruite et elle était assise dans les décambres, complétement perdue.



En anert Beispill war en amputéierte Mann: Qui avait perdu ses aides à la mobilité, qui étaient détruites pendant la tempête. Et cet personne a deux enfants à sa charge et il ne savait plus comment s’en aller sortir.



Nieft der finanzieller Hëllef ass et den Organisatiounen no virun allem wichteg, datt d'Land laangfristeg ënnert d'Äerm gegraff kritt.