En Donneschdeg gouf de fréiere Beroder vum Ex-President Obama Gregory Craig an der Russland-Affär ugeklot.

Am Laf vun den Ermëttlunge vum Russland-Sonnerermëttler Robert Mueller goufen och Uschëllegunge géint de fréiere Beroder Gregory Craig vum Ex-President Barack Obama gemaach. De Craig gouf den Donneschden ugeklot, well hien anscheinend Ermëttler wéinst senge Lobby-Tätegkeet fir déi fréier ukrainesch Regierung ugelunn huet. Domat ass hien den éischten Demokrat, géint deen am Laf vun der Mueller-Ermëttlung Uklo gemaach gouf.

2012 soll hie vun der deemoleger prorussesch Regierung zu Kiew engagéiert gi sinn, fir den Image vun der Regierung ze poléieren. Déi ass deemools an d'international Kritik geroden, wéinst dem Prozess géint d'Ex-Ministerpresidentin Julie Timoschenko.

Den amerikanesche Parquet werft dem Gregory Craig vir, dass hie sech absichtlech net als Lobbyist fir déi auslännesch Regierung ze erkenne ginn huet. Dono soll hie versicht hunn, d'Akommes vun der Lobby-Tätegkeet ze verstoppen.

Déi Virwërf bestreit de fréieren Ex-Presidenteberoder awer an huet ugekënnegt, géint déi Virwërf virzegoen.