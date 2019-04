D'Land hat d'Doudesstrof fir Homosexueller duerch Stengegen agefouert. Dat neit Gesetz erlaabt och d'Amputatioun vu Kierperdeeler, wann een eppes klaut.

Dat neit Gesetz soll net bestrofen a funktionéiert als Preventioun. Dat seet den Ausseminister vum Brunei Erywan Yusof. D'Zil ass et ze erzéien, ze rehabilitéieren a fir ze ënnerstëtzen. D'Scharia mécht keen zum Kriminellen, wéinst senge sexuelle Preferenzen, ma et schafft ee géint d'Prostitutioun an Sodomie.

Den 3. Abrëll ass dat neit Scharia Gesetz a Kraaft getrueden. Den 1. Abrëll hat d'UN e Bréif un de Brunei geschéckt mat der Warnung, datt dat neit Gesetz d'Mënscherechtserklärunge géif verletzen.