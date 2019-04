Der Persoun gëtt virgehäit, probéiert ze hunn, fir d'Regierung am Ecuador ze destabiliséieren.

Nodeems den Australier Julian Assange en Donneschdeg festgeholl gouf, gouf och e weidere Mataarbechter vu Wikileaks déi leschte Nuecht am Ecuador festgeholl. Dëse soll sech prett gemaach hunn, fir a Japan ze flüchten. Dem Inneminister aus dem Ecuador no soll de Mataarbechter, deem säin Numm bis ewell nach net publizéiert gouf, probéiert hunn, d'Regierung vum President Lenin Moreno ze de-stabiliséieren.

An Groussbritannien gi weider Stëmmen haart, déi fuerderen, datt den Assange net un d'USA ausgeliwwert gëtt. D'Oppositiounspolitikerin Diane Abbott huet d'Regierungscheffin Therese May e Freideg gefrot, wéi am Fall vum Hacker Gary McKinnon, de Wikileaks-Grënner an Groussbritannien ze behalen.

De Schott Gary McKinnon sollt 2002 no Hacker Attacken op d'US-Militär an d'NASA an d'USA ausgeliwwert ginn. Deemools hat d'Theresa May dëst scho blockéiert.