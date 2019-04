Den nordkoreanesch Leader wëll awer fir d'Éischt emol Decisioune vu Washington iwwert d'Relatioune vu béide Länner ofwaarden.

Den Nordkoreanesche Leader Kim Jong Un wëll sech fir een drëtte Sommet mam US-President Donald Trump treffen. Hie wéilt bis d'Enn vum Joer, wéi et heescht, "couragéiert Decisioune" vu Washington iwwert d'Relatioune vu béide Länner ofwaarden. Dat mellt eng südkoreanesch Noriichtenagence a berifft sech op nordkoreanesch Staatsmedien.

Seng Relatioune mam Donald Trump wiere weiderhin exzellent, soll de Kim Jong Un wärend enger Sëtzung vun der Ieweschter Volleksversammlung gesot hunn. Eréischt e Freideg hat och den US-President een drëtte Sommet tëscht him an dem nordkoreanesche Staatschef fir méiglech gehalen.



Wärend hirem éischte Sommet zu Singapur am Juni zejoert hate si sech op eng komplett Denukleariséierung op der koreanescher Hallefinsel gëeenegt. Hiren zweete Sommet am Februar am Vietnam war ouni Accord fréizäiteg op en Enn gaangen. Béid Säiten hate sech doropshin géigesäiteg fir den Echec responsabel gemaach, waren awer bereet, sech fir weider Gespréicher ze gesinn.