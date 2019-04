De presuméierten Täter soll mat engem Kompliz op engem Camping Kanner wärend Joer mëssbraucht an dobäi gefilmt hunn.

An der Affär ëm presuméierte Kannermëssbrauch op engem Camping an Nordrhein-Westfalen huet d'Police weider elektronesch Date fonnt. Wéi et heescht, wieren CDen an Disketten entdeckt ginn, wéi d'Roulotte vum Haaptverdächtegen ofgerappt sollt ginn. D'Enquêteure sollen Harddiske mat ronn 3,3 Millioune Fotoen an iwwer 86.000 Videoe séchergestallt hunn.

Dës Decouverte gouf gemaach, nodeems d'Police an de Parquet den Tatort offiziell fräiginn haten. Et ass net gewosst, firwat d'Police d'CDen an Disketten bei de Perquisitiounen net als Beweismëttel matgeholl hat. Op dem betraffene Camping soll ee 56 Joer ale Mann mat engem Kompliz iwwer Joren Kanner mëssbraucht an dobäi gefilmt hunn.