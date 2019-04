Déi britesch Regierung sollt alles ënnerhuelen, dass den Julian Assange a Schwede kéint ausgeliwwert ginn, sollten déi schwedesch Autoritéiten dat froen.

Dat hu méi wéi 70 britesch Deputéiert an engem Bréif un d'Regierung gefuerdert.

De Grënner vu Wikileaks war en Donneschdeg de Moien an der Londoner Ambassade vun Ecuador verhaft ginn, well hie sech 7 Joer laang virun den Autoritéite gedréckt hat. Deemools sollt hie sech a Schweden wéinst Vergewaltegung veräntweren.

An tëscht gouf d'Enquête a Schweden op Äis geluecht, well een am Fall net virukomm ass. Ma den Affekot vum presuméierten Affer a Schweden huet nom Assange senger Verhaftung gefuerdert, dass d'Affär erëm nei lancéiert gëtt.

De briteschen Deputéierte no misst een zwar weiderhin dovun ausgoen, dass den Assange onschëlleg wier, ma et wär wichteg, dass d'Affär viru Geriicht kéim. Ëmmerhi wier d'Dot nom August 2020 verjäert.

De Julian Assange riskéiert 6 Joer Prisong. D'USA hunn iwwerdeems schonn eng Demande fir d'Ausliwwerung vum Assange gestallt. D'Decisioun doriwwer fält den 2. Mee.