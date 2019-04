Den däitschen Inneminister Horst Seehofer ass kategoresch dogéint, dass d'Kontrollen un der däitsch-éisträichescher Grenz sollen ofgeschaaft ginn.

Dat wier aus migratiouns- a sécherheetspolitesche Grënn den Ament net justifiéiert, sot hien an engem Interview mat der Bild am Sonntag. Déi däitsch Regierung hat der EU e Freideg matgedeelt, dass d'Grenzkontrollen tëscht Däitschland an Éisträich ëm weider sechs Méint verlängert ginn, och Éisträich fiert mat de Kontrolle weider.

Am Schengenraum ginn et normalerweis keng Grenzkontrollen. Aktuell féieren awer sechs Länner esou Kontrollen duerch. Däitschland hat am September 2015 wéinst der Flüchtlingskris als éischt Schengenland nees Kontrollen un der Grenz mat Éisträich agefouert. D'EU-Kommissioun fuerdert zanter Joren, mat de Kontrollen opzehalen. D'lescht Joer huet déi däitsch Police bal 2 Millioune Leit un der däitsch-éisträichescher Grenz kontrolléiert. Dobäi konnten iwwer 12.000 Leit gestoppt ginn, déi vun den Autoritéite gesicht goufen. Donieft hunn d'Beamten ronn 80 Passeure gepëtzt.