An der serbescher Haaptstad Belgrad hunn op en neits Dausende vu Leit géint de Staatschef Vucic demonstréiert. No Donnéeë vun der Police hate sech 7.500 Persoune versammelt, fir géint den aus hirer Siicht autoritäre Regierungsstil vum President ze demonstréieren. D'Organisateuren hu vun zéngdausende vu Leit geschwat, déi op d'Stroosse gaange sinn. Demonstranten hunn der Regierung ënnert anerem Korruptioun virgeheit. Eng éischt Demonstratioun géint den Aleksandar Vucic hat et den 8. Dezember ginn. D'Oppositioun reprochéiert dem serbesche President, de Medien an der Zivilgesellschaft ee Maulkuerf wëllen unzedoen.