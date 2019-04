Wärend Protester an der albanescher Haaptstad Tirana koum et zu brutalen Affrontementer tëscht Demonstranten an der Police.

Dausende vu Leit waren e Samschdeg op d'Stroosse gaangen an hunn de Récktrëtt vum Premierminister Edi Rama gefuerdert. Wärend Ausernanersetzungen goufen eng sëlleche Polizisten an Demonstrante blesséiert. D'Police hat Tréinegas géint Demonstranten agesat, déi probéiert haten d'Ofspärungen ze duerchbriechen. Si hu mat Steng a Sténkbommen op d'Beamte geheit an d'Regierungsgebai mat Faarf beschmiert.