Aus engem Auto eraus gouf op eng Partie Leit, déi virun Etablissement stoungen, geschoss. Beim Affer handelt et sech ëm e Sécherheetsmann vun der Disko.

Zu Melbourne an Australien koum et an der Nuecht op e Sonndeg virun enger Disko zu enger Schéisserei, eng Persoun koum ëm d'Liewen. Et gouf aus engem Auto eraus geschoss. Dee Moment stoungen eng ganz Partie Leit virum Etablissement.

Ee 37 Joer ale Mann ass u senge Blessure gestuerwen. Et huet sech ëm ee Sécherheetsbeamte gehandelt. Hie gouf vun de Kugelen am Gesiicht getraff. Dräi weider Persoune goufe blesséiert. Een Onbekannten huet aus engem geklaute Sportswon erausgeschoss, wéi hien laanscht d'Disko gefuer ass. Dono huet hien sech ewech gemaach, ouni erkannt ginn ze sinn. Den Auto gouf e bësse méi spéit ausgebrannt am Norde vun der Stad erëmfonnt. Dat mellen australesch Medien.

Iwwert d'Hannergrënn vun der Dot ginn et nach keng Detailer. D'Police geet allerdéngs Indicen no, deemno d'Proprietäre vun der Disko vun enger krimineller Motorrad-Gang sollen erpresst gi sinn.