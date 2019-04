Déi kleng Maschinn war beim Start vun der Bunn ofkomm an an zwee Helikopter gerannt.

Bei engem Fligerongléck no beim Mount Everest sinn um Sonndeg dräi Mënschen ëm d'Liewen komm. Dräi aner Persounen goufen blesséiert, esou den Spriecher vum concernéierten Fluchhafen. Eng kleng Maschinn wär beim Start op um berühmte Fluchhafen vun Lukla vun der Bunn ofkomm a wär géint zwee Helikoptere gerannt.

Lukla gëllt als mat dee geféierlechste Fluchhafe vun der Welt. Start a Landung si wéinst den Bedingunge vum Terrain besonnesch schwiereg. De klenge Fluchhafen ass den Accès fir an d'Regioun vum Mount Everest. Dee läit am Nepal an ass deen héchste Bierg vun der Welt.