De rietspopulistesch Jari Bolsonaro hat gemengt, datt een de Massemord un de Judde verzeien, awer net vergiesse kéint.

An Israel gëtt et grouss Opreegung iwwert Aussoen iwwert den Holocaust vum brasilianesche President Jair Bolsonaro. Den hat op engem Rendezvous mat evangeleschen Paschtéier iwwert den Massemord un de Judden gesot, et kéint ee verzeien, mä net vergiessen. Den israelesche President Reuven Rivlin hat entsat reagéiert, op Twitter hat hie geschriwwen: ''Mir wäerten nimools verzeien an nimools vergiessen.''

De Spriecher vun der Holocaust-Commemoratioun an Israel huet betount, dass keen dat Recht hätt, ze decidéieren, ob dat Verbrieche kéint verzie ginn. Den israelesche Ministerpresident Benjamin Netanjahu huet dat Ganzt net kommentéiert. Hien ass en enken Alliéierte vum Rietspopulist Bolsonaro.