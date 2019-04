De Mann, deen zanter dem Tëschefall vermësst gouf, konnt dout an der Residence fonnt ginn.

No enger Explosioun an enger Residence am saarlännesche Mandelbachtal ass e vermësste Bewunner dout fonnt ginn. D'Secouristen hunn de Kierper vum 30 Joer ale Mann e Samschdeg den Owend fonnt, esou huet d'Saarlännesch Police matgedeelt. De Grond fir d'Detonatioun e Freideg ass bis ewell net kloer. Et wären, ausser dem Affer, keng Leit am Haus gewiescht, wéi et zu dëser Explosioun komm war.