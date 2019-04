D'Sozialiste géife bei de finnesche Walen op 18,9% kommen a virun de Konservative mat 17,2 % landen. Déi Rietsextrem ginn déi drëttstäerkste Kraaft.

A Finnland war d'Regierung vum Premier Juha Sipilä am Mäerz zeréckgetrueden. Hannergrond war de Sträit iwwer d'Reformen am Sozial- an am Santésberäich. De Sipilä war zanter Mee 2015 finnesche Premier.