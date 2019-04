An den USA gëtt den amerikanesche President Donald Trump fir ee Video kritiséiert, deen hien op Twitter verbreet huet.

Mat deem Video géif hien d'Liewe vun enger demokratescher Deputéiert a Gefor bréngen. Dat mengen op jiddwer Fall Kritiker an de Camp vun den Demokraten am Representantenhaus.

Konkret geet et ëm ee Video vun der muslimescher Parlamentarierin Ilhan Omar. Si seet an dësem Video, dee mat enger bedreelecher Musek ënnerluecht ass, datt am Bezuch op 9/11 "e puer Leit eppes gemaach hätten". D'Omar war fir dëse Saz vu Kritiker attackéiert ginn, well déi hir Verharmlosung vun den Attacken den 11. September 2001 virgeheien.

D'Aussoen am Video, deen den Trump op säin Account gesat huet, wieren awer aus dem Kontext gerappt, soen d'Demokraten.