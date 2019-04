A Finnland hunn e Sonndeg den Owend bei de Parlamentswalen déi oppositionell Sozialdemokrate gewonnen.

Mat 40 Deputéierten hu si eng ganz dënn Majoritéit kritt a leie virun der awanderungsfeindlecher Partei "D'Finnen". Déi konnten e Sonndeg awer ee gutt Stéck bäileeën. 39 vun 200 Sëtz goungen u si. Virdrunner hat d'Partei "D'Finnen" nëmme 17 Sëtz. Si schwätzt sech géint d'Ophuele vun Asyldemandeuren aus. Do misst den Taux bei praktesch null leien.

Wéi allerdéngs d'Koalitioun a Finnland déi nächst Jore kéint ausgesinn, doriwwer huet de Chef vun de Sozialdemokrate keng Detailer genannt, och net, ob ee bereet wier mat de Rietspopulisten eng Verbindung anzegoen.

De grousse Walverléierer kënnt vun der aktueller Regierungssäit. D'Zentrumspartei vum Ministerpresident Sipilä koum e Sonndeg nëmmen op déi 4. Plaz. Am Mäerz war d'Regierung ëm de Sipilä zeréckgetrueden, well een sech an der Koalitioun net op eng Reform am Gesondheets- a Sozialberäich konnt eenegen.