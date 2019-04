De Wikileaks-Grënner Julian Assange hätt versicht aus der Ambassade vum Ecuador zu London ee Spionage-Zenter ze maachen.

De President vum Ecuador Lenin Moreno huet an engem Interview mat der britescher Zeitung "The Guardian" erkläert, hien decidéiert den Asyl vum Assange opzehiewen. Gläichzäiteg attackéiert de Moreno déi viregt Regierung. Déi hätt erlaabt, Equipementer an d'Ambassade zu London ze transferéieren, mat deenen ee "sech an Affäre vun anere Staaten hätt kéinten amëschen". Domadder hätt den Julian Assange géint Oploe fir säin Asyl verstouss. De Whistleblower wier och keen angenehme Gaascht gewiescht.

Eppes wat d'Affekotin vum Assange, d'Jennifer Robinson dementéiert. Si huet e Sonndeg op Sky News och annoncéiert, datt den 47 Joer alen Australier bereet wier, mat de schwedeschen Autoritéiten ze kooperéieren. Op jiddwer Fall wéilt de Wikileaks-Grënner eng Ausliwwerung un d'USA verhënneren.