Am Iran ass eng Fra zu engem Joer Prisong veruerteelt ginn, well si sech géint d'Droe vun engem Kappduch gewiert huet.

Mat där Decisioun gouf eng Protestwell vu Fraen am Land provozéiert. Wéi den Affekot vun der Fra e Sonndeg erkläert huet, wier seng Mandantin schonn am Mäerz zu dëser Strof condamnéiert ginn. Si kritt vun de Riichter reprochéiert sech onmoralesch verhalen ze hunn.

Am Oktober zejoert gouf d'Fra festgeholl, well si op der Revolutiounsplaz an der Haaptstad Teheran hiren Hidschab an der Ëffentlechkeet ausgedoen hat.