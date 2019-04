Den amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo ass an der Nuecht op e Méindeg un der Grenz tëscht dem Venezuela a Kolumbien ukomm.

Do huet den US-Chef-Diplomat den aktuelle President Nicolas Maduro opgefuerdert, Hëllefsgidder an d'Land ze loossen. De Maduro misst d'Grenziwwergäng an d'Brécken nees opmaachen. D'USA géife vun all hire Moyenen, ob politescher oder wirtschaftlecher, Gebrauch maachen, fir de Leit am Land ze hëllefen, esou de Mike Pompeo. Gläichzäiteg huet hien nees eng Kéier d'Demissioun vum Staatschef aus dem Venezuela gefuerdert. D'USA ënnerstëtzen am Muechtkampf am Land de selwer ernannte President Juan Guaidó.