E Papp an den USA, am Bundesstaat Alabama, huet seng Duechter a sech selwer blesséiert, wéi en net express ee Schoss ausgeléist huet.

De Papp wollt am Auto sengem Puppelchen d'Pampers wiesselen, wéi hien an d'Wëndelposch gegraff huet. Do hat hien eng Waff verstoppt, déi onglécklecherweis ee Schoss ofginn huet. Esouwuel d'Kand, wéi de Mann goufen um Been blesséiert.