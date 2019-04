An Israel hu Fuerscher eng éischte Kéier en Häerz am 3D-Drucker produzéiert. Dat aus mënschlechem Tissu.

Et wier e grousse Fortschrëtt am Kampf géint Häerz-Kreeslaf-Krankheeten. Och géint de Risk, datt de Kierper en transplantéiert Häerz als Friemkierper ofstéisst.

De Prototyp vum Häerz inklusive Oderen huet d'Gréisst vun enger Kiischt. Et wier ze vergläiche mat engem Häerz vun engem mënschleche Fötus. D'Zelle gi vum Patient selwer per Biopsie geholl, dat heescht, dass et komplett kompatibel ass. Et besteet aus dem Patient sengem eegnen Tissu, wouduerch keng Immun-Géigereaktioun ausgeléist gëtt.

Bis ewell gouf et ähnlech Versich just mat syntheteschem Tissu oder engem anere natierlechem Material. D'Fuerscher wëllen de Prototyp elo an engem spezielle Bioreakter räife loossen. Bannent engem Joer sollen esou Häerzer an Déiereversich getest ginn, un Huesen oder Raten. Bis d'Häerz bei engem Mënsch an den Asaz kënnt, kéinte nach vill Jore vergoen.