De 11. Abrëll 1970 ass d'Missioun gestart, de 14. Abrëll gouf et e Problem an de 17. Abrëll ass d'Landekapsel sécher am Mier gelant.

AUDIO: 100 Sekonnen: Apollo 13 / Reportage Julie Dupont

Dat Bescht, dat mer kënne maachen, ass nolauschteren, an hoffen. Mat dëse Wierder huet de BBC Journalist Cliff Michelmoore d'Descente vun der Rakéit Apollo 13 annoncéiert.



Den 11. Abrëll waren d'Astronauten James Lovell, John Sigert a Fred Haise hir Missioun mat der Rakéit Apollo 13 ugetrueden. D'Zil war de Rand vum Fra Mauro Krater um Mound. Esou wäit ass d'Ekipp awer ni komm. No 55 Stonnen a 54 Minutten ass eppes geschitt, woumat kee wierklech gerechent hat. Ee vun den zwee Sauerstofftanken ass explodéiert. An dëse legendäre Saz ass gefall:

"Houston, we've had a Problem"



Deen iwwregen Tank gouf bei der Explosioun beschiedegt an de System, fir Waasser a Stroum ze produzéieren, huet net méi fonctionnéiert. D'Missioun konnt definitiv net ausgefouert ginn an d'Ekipp misst sech fir de Réckfluch op d'Äerd preparéieren. An do ass et kriddeleg ginn: nieft den techneschen Upassungen an Improvisatiounen, konnt Apollo 13 net einfach ëmdréinen. Se misst ronderëm de Mound fléien an d'Gravitatiounsfeld vun dësem ausnotzen, fir den Tour ze maachen, vue dass net gewosst war, wéi an op d'Driffwierk vun der Rakéit beschiedegt gouf.

D'Crew vun Apollo 13 zesumme mam deemolege President Richard Nixon. / © AFP

Fir d'Landung war op all de Radio- an Tëleesstatiounen d'Nervositéit ze spieren: et war net gewosst a wéi engem Zoustand d'Landekapsel war. Sou gouf gefaart, dass duerch d'Ofschalten am Weltraum verschidde Systemer veräist wieren. Zousätzlech huet den übleche Funk-Blackout méi laang wéi déi üblech 4 Minutte gedauert. D'Angscht war grouss, souwuel d'Besatzung wéi och d'Landekapsel verluer ze hunn. Ëm sou méi grouss war d'Erliichterung, wéi d'Kapsel an hir Fallschiermer endlech entdeckt goufen.