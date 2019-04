Massentourismus, massive Schëffsverkéier, Iwwerbevëlkerung, Industrien, Knascht an Offall, d’Mëttelmier ass a Gefor...

D’Mëttelmier, d’Wéi vun der europäescher Zivilisatioun, steet um Bord vum Burnout. D’Mier ass alle méigleche Forme vu Stress ausgeliwwert, der demografescher Explosioun laanscht d’Küsten, dem Massentourismus an der Zuel vu Croisièresschëffer déi all Joer wiisst, dem Klimawandel allgemeng, mee grad esou der Verknaschtung duerch de Frachtverkéier an d’Industrien.

Wann näischt geschitt, kéint d’Mëttelmier geschwënn en doudegt Mier sinn. Dësen internationalen Documentaire weist déi aner Säit vum bloe Paradäis am Süden, e permanente Konflikt tëscht Industriellen, Firmen, ONGen, Ekologisten, Politiker a lokale Populatiounen.

Mat um Enn der Fro : kann d’Mëttelmier op Dauer iwwerliewen ?

Den Documentaire "D’Mëttelmier am Burnout?" leeft e Mëttwoch den Owend um 20 Auer nom Journal op der Télé an am Videostream op RTL.lu.