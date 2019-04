Den amerikanesche Justizminister Barr verëffentlecht en Donneschdeg den zum Deel geschwäerzte Rapport vum Enquêteur Mueller iwwer d'Russland-Affär.

Dat huet eng Spriecherin vum Justizministère matgedeelt.

De Rapport gëtt net komplett verëffentlecht. Et bleiwe verschidde Passagë wéi gesot geschwäerzt. No bal 2 Joer Ermëttlungen hat de Mueller den 22. Mäerz dem Justizministère säi bal 400-Säite-laangen Ofschlossrapport virgeluecht. De Justizminister hat 2 Deeg drop matgedeelt, dass de Mueller keng Beweiser fonnt hätt, dass dem Donald Trump säin Team am Walkampf 2016 mat Russland zesummegeschafft hätt, fir den Ausgang vun de Walen zugonschte vum aktuelle President ze beaflossen.