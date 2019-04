A ganzer 21 Kategorië goufe Journalisten, Publizisten, Zeitungen a Medienhaiser op der ganzer Welt ausgezeechent.

D'Zeitung "Sun Sentinel" aus dem US-Bundesstaat Florida krut ee vun de prestigiéise Pulitzer-Präisser, dat fir seng Berichterstattung nom Massaker vun der "Marjory Stoneman Douglas High School" zu Parkland. Hei gouf virun allem d'Versoe vun US-amerikanesche Schoule virun a no der Dot opgedeckt.

Weider Präisser (am ganze 14 Stéck) goufen un "Washington Post" an un d'"Los Angeles Times" verginn. Dräi Reporter vun der "New York Times" kruten e Präis fir eng Recherche vu ronn 18 Méint, déi sech ëm dem Donald Trump seng Finanze gedréit hunn. Och de "Wall Street Journal" krut e Präis, fir Recherchen iwwert Gelder vum Donald Trump, déi un zwou Frae solle gaange sinn.

D'"Pittsburg Post-Gazette" huet e Pulitzer-Präis wéinst senger Berichterstattung ëm d'Attentat op eng Synagog zu Pittsburg kritt. Hei waren am Oktober 11 Leit gestuerwen.