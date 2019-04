Zanter de Wikileaks-Grënner Julian Assange an der Ambassade vum Ecuador zu London festgeholl gouf, gouf den Ecuador Affer vun iwwer 40 Mio Cyberattacken.

Dat huet de Vizeminister fir d'Kommunikatioun an Informatiounstechnologie vum Ecuador bekannt ginn. Et wiere virun allem Internetsite vum Ausseministère, der Zentralbank a vun e puer Universitéiten am Viséier vun den Hacker gewiescht. Allerdéngs wier et deene net gelongen d'Donnéeën ze klauen, esou d'Autoritéiten. D'Attacke wieren ënnert aus Däitschland, Brasilien, dem Ecuador selwer, den USA, Holland a Rumänien komm.