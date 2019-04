Chercheuren hu Plastikpartikelen an enger Natura-2000-Zon an de Pyrenäen bei Toulouse fonnt.

Eng Equipe vu Fuerscher vum Centre national de la recherche scientifique a vun den Unie vun Toulouse, Orléans a Strathclyde a Schottland hunn am Wanter 2017/2018 wärend fënnef Méint Echantillone geholl bei der meteorologescher Statioun vu Bernadouze. D'Statioun ass op 1'500 Meter Héicht, fënnef Kilometer vum noosten Duerf a 120 Kilometer vun Toulouse. D'Resultater sinn um Méindeg an engem Artikel an der naturwëssenschaftlecher Zäitschrëft Nature Geoscience publizéiert ginn.

Wat si do fonnt hunn, huet d'Fuerscher iwwerrascht: méi wéi 365 Partikele Microplastik pro Metercarré pro Dag. Wuel hätt een domat gerechent, Microplastik hei ze fannen, awer net an deem Ausmooss, esou d'Fuerscherin Deonie Allen an engem Communiqué. Dat wieren ähnlech Ausmoosse wéi an enger Groussstad wéi Paräis, wou schonn ähnlech Etüde gemaach goufen.

D'Plastikpartikelen, déi d'Fuerscher an de Pyrenäen fonnt hunn, sinn zum Deel méi kleng wéi e mënschlecht Hoer, déi gréisst si keng 5 mm laang. De Plastik wier duerch Wand, Reen a Schnéi hei gelant, esou d'Fuerscher. Et kéint sinn, datt d'Partikelen eng Streck vu 95 km hannert sech hätten, esou d'Deonie Allen. Well keng lokal Pollutiounsquell do wier, géing een awer dovunner ausgoen, datt se vun nach méi wäit kommen.

D'Resultater vun der Recherche géife weisen, datt d'Verschmotzung duerch Microplastik en atmosphäreschen, an net nëmmen e lokale Problem géifen duerstellen.