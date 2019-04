E Porte-Parole vun der Organisatioun huet präziséiert, datt Medikamenter an medezinescht Material am meeschte gebraucht ginn.

De President am Venezuela Nicolas Maduro hat sech no méintelaangem Refus an de leschte Wochen bereet erkläert, Ënnerstëtzung vum Roude Kräiz unzehuelen. De Vereenten Natiounen no brauche bal e Véierel vun den 30 Milliounen Awunner dréngend Hëllef. 3,7 Millioune Mënsche gëllen als ënnerernäert.