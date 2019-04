Den US-President Trump huet e Veto géint eng Resolutioun ageluecht, déi en Enn vun der Ënnerstëtzung fir Saudi-Arabien am Jemen-Krich gefuerdert hat.

Dat huet d'Wäisst Haus matgedeelt. De Senat an d'Representantenhaus hate vum US-President gefuerdert, den amerikanesche Militär, deen am Jemen-Krich bedeelegt ass, bannent 30 Deeg zréckzezéien. Fir de Veto vum Donald Trump ze iwwerstëmmen, wieren a béide Chambere vum Kongress all kéiers eng zwee Drëttel Majoritéit noutwenneg.