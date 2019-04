Kuerz virum 20. Joresdag vum Amoklaf an der Columbine Highschool goufen et an den USA Menace géint eng Rei Schoulen.

Den Autoritéiten no goufen iwwer 20 Schoulen am Groussraum Denver zougemaach, dorënner och d'Columbine Highschool. D'Police huet matgedeelt, datt een déi eescht Menacen am A hale géing an datt all d'Schüler a Sécherheet wieren.

D'Mesure stinn, wéi et schéngt, am Zesummenhang mat der Sich vum FBI no enger 18 Joer aler Verdächteger. D'Fra wier arméiert a géing als extrem geféierlech gëllen.

Den 20. Abrëll 1999 haten an der Columbine Highschool 2 Schüler 12 vun hire Matschüler an ee Proff erschoss a sech duerno selwer ëmbruecht.