Rio de Janeiro ass d`lescht Woch vun Héichwaasser, engem Äerdrutsch an engem Abroch vun engem Appartementsgebai getraff ginn.

Déi weltbekannte Groussstad a Brasilien huet d'lescht Woch iwwer 25 Leit verluer, dat wéinst enger Rei vun Desasteren. E Méinden an en Dënschden huet de staarke Reen an der Staat zu engem Äerdrutsch an Héichwaasser gefouert. E Samschden ass dunn duerch dëst Héichwaasser och nach en Appartementsgebai agefall.

Déi brasilianesch Kolumnistin Miriam Leitao huet an der Zeitung "Daily O Globo" geschriwwen, dass et net de Reen ass, dee Leit an den Dout zitt, mä d`Inkompetenz vun der Parteispëtzt zu Rio. Brasilien huet ëm des Joreszäit ëmmer Problemer mat Héichwaasser an Äerdrutschen. De Problem läit bei der Organisatioun. Zu Rio de Janeiro ginn ëmmer méi illegal Wunnengen op geféierleche Plaze gebaut.

Vill Leit ginn dem Buergermeeschter vu Rio, Marcello Crivella d`Schold, well hien d`Staat net genuch op de staarke Reen preparéiert huet.