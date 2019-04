D`Police an Neiséiland huet ee Mount no der Terror Attack zu Christchurch, déi iwwer 50 Liewen kascht huet, decidéiert erëm ouni Waffen ze agéieren.

E Mëttwoch huet d`Regierung vun Neiséiland decidéiert, dass d' Police erëm ouni Waffen agéiert. De 15. Mäerz war zu Christchurch an Neiséiland eng Terror Attack, déi net nëmme 50 Leit an den Doud gezunn huet, mä och 50 Persounen schwéier verletzt huet.

Vu dass an Neiséiland d'Police nëmmen an extreme Fäll mat Waffen agéiert, hat d' Regierung vun Neiséiland decidéiert, no dëser Attack d' Police erëm mat Waffen z'equipéieren. Dat huet vill Leit an Neiséiland schockéiert, déi net gewinnt sinn, d' Police mat Waffe ronderëm trëppelen ze gesinn.

Iert dass d' Regierung decidéiert huet, erëm ouni Waffen ze fueren, gouf et ee Gespréich mat de Moscheeën a "Centre Islamiques" am Land, fir ze wëssen, wéi se zu dëser Decisioun stinn.