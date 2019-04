Ee Mann aus Rüdesheim huet lescht Woch d'Liewensmëttel vun enger Famill vergëft. Dëst ass net déi éischte Kéier.

E Mëttwoch huet d'Police an Hessen ee Mann festgeholl, dee versicht soll hunn, eng ganz Famill aus Rüdesheim ze vergëften. Wéi d'Kriminalpolizei zu Wiesbaden confirméiert, soll den Här eng héich gëfteg Substanz op d'Liewensmëttel vun der Famill gestreet hunn, déi souguer zum Dout féiere kann.

Mä dat ass net déi éischte Kéier, dass den 48 Joer ale Mann esou eppes gemaach huet. 2001 gouf hie schonn eng Kéier wéinst versichtem Mord a Bayern fir 13 Joer an de Prisong geschéckt.

D'Affer an den Täter kenne sech. Am November gouf de Mann scho eng Kéier festgeholl wéinst enger Réi vun him veruersaachte Schied un der Proprietéit vun der Famill.

Hie gëtt elo wéinst versichtem Mord ugeklot. E Motiv steet nach net fest.