Dat Wäisst Haus zu Washington huet annoncéiert, datt et ënner anerem Aschränkungen bei Reesen an Bankiwwerweisungen a Kuba wäert ginn.

Den US-Finanzministère huet donieft Sanktioune géint d'Zentralbank vum Venezuela an géint eng Bank am Nicaragua decidéiert. D'Verméigen an den USA gëtt agefruer an Amerikaner dierfe mat dëse Banke keng Geschäfter méi maachen.

D'USA wëllen den Staatschef Maduro aus dem Venezuela vu sengem Amt stoussen. Kuba an Nicaragua gëllen als wichteg Ënnerstëtzer vum Nicolas Maduro.