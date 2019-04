En Donneschdeg de Moien gouf et am Oste vum Taiwan ee staark Äerdbiewen.

D'Biewen am Taiwan hat eng Stäerkt vu 6,1 op der Richterskala. Den Epizenter loung 19 Kilometer ënnert dem Buedem. An awer hunn d'Gebaier an der Haaptstad Taipeh gewackelt.



Affer oder Schued goufe keng gemellt.