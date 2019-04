An Argentinien ass e Site entdeckt ginn, wou iwwer 10 Fossilie leien, déi méi wéi 220 Millioune Joer al sinn.

Am September ass am Weste vun Argentinien e Site entdeckt ginn, an deem ëm déi 12 Fossilie vergruewen waren. Dëse Mëttwoch ass dunn annoncéiert ginn, dass déi 12 Fossilien iwwer 220 Millioune Joer hunn an extrem wäertvoll sinn.

D'Fuerscher estiméieren, dass ëm déi 10 verschidden Dinosaurier identifizéiert kënne ginn. Den argentinesche Paleontolog Ricardo Martinez betount, dass dëst eng exzeptionell Entdeckung ass, well d'Fossilien aus enger Ära stamen, vun där d'Fuerschung nach net vill weess.