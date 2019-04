Algerien a Sudan ziele flächeméisseg zu deene gréisste Länner an Afrika.

Viru bal 10 Joer, am sougenannten Arabesche Fréijoer, sinn déi autoritär Regimmen a béide Länner gréisstendeels vun Onroue verschount bliwwen. Elo schéngt zu Alger an zu Khartum awer d’Gedold vum Vollek um Enn an de Gedanke vu Revolutioun geet duerch d’Stroossen.

Zu Khartum a Sudan ass d’Zivilpopulatioun um hallwe Wee vum Zil. Deen am Vollek verhaasste Laangzäit-President Omar al-Bashir sëtzt am Prisong, mee de Militär huet d’Kontroll iwwerholl a plangt wärend enger Transitiounsphas vun zwee Joer un der Muecht ze bleiwen, ier een zu enger ziviller Regierung iwwergéing. Dat ass net dat, firwat d’Vollek op d’Strooss goung.

De Protestleader Taha Osman erkläert: "Eng éischt Demande, déi mer als Protestbeweegung hunn, ass déi vun engem onofhängegen ziville Rot, fir d’Revolutioun ze schützen. Ons aner Demande ass d’Schafe vun enger ziviller Regierung mat der voller Muecht vum Exekutiv."

Bis ewell kënnt de Militär deene Fuerderungen net entgéint. Bis op Weideres blockéieren d’Manifestanten all Nuecht de Verdeedegungs-Ministère an aner Institutiounen an engem sougenannte friddleche Sit-in an der Haaptstad Khartum.

Och zu Alger sinn d’Manifestante schonn ee Stéck weider, mee nach net ukomm. Och do hu reegelméisseg a massiv Protester, virun allem vun deene Jonken, dozou gefouert, dass se hire Laangzäit-President Abdelaziz Bouteflika lass sinn. Mee den Ament zéien enk Vertrauter vum ale kranke Mann am Hannergrond an Algerien un de Fiedem vun der Muecht, mee dee Plang ass duerchkuckt.

"Nee zum Bensalah, nee zum Bedoui, nee zum Belaiz. De System muss falen. Déi 3 B’e musse goen.", seet ee Student.

De Mustapha Bouchachi, den Affekot vun der Protestbeweegung betount: "Alleguer d’Symboler vum Regimm musse falen. Mir acceptéiere net, dass si d’Transitiounsphas organiséieren. Mir acceptéiere net, dass si déi nächste Walen organiséieren, well mir hu kee Vertrauen a si."

Kontroll amplaz Vertrauen, wëssen amplaz gleewen. Zu Alger geet dat esouwäit, dass d’Manifestante dagsiwwer erëm d’Schoulbänk drécke ginn a wëll Couren och alt mol bei Leit doheem oder a Parken. De Cours vum Verfassungsrecht ass ausgebucht. Et geet drëms, informéiert ze sinn, fir sech net méi weider vum Staatsapparat gewäerden ze loossen.

Et ass en historeschen Ament an Algerien. Studenten, Dokteren an Aarbechter manifestéiere friddlech, mee si sinn am Gaang, sech intellektuell ze arméieren fir hiert Algerien am Fong ze änneren.